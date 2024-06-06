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        Kırıkkale Valisi Makas, Delice ilçesini ziyaret etti

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesine bağlı bazı köylerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:29
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        Kırıkkale Valisi Makas, Delice ilçesini ziyaret etti
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesine bağlı bazı köylerde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Meşeyayla köyünü ziyaret eden Vali Makas, köy sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Ardından kilit parke ve içme suyu geliştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Makas, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Vali Makas, daha sonra Kavaklı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Makas, köy içerisinde yapılan kilit parke çalışmasını yerinde inceledi.

        Son olarak Gözükızıllı köyüne geçen Vali Makas, vatandaşlarla buluşarak ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Makas, köydeki kilit parke ve bordür taşı çalışmalarını da yerinde inceledi.

        Ziyaretlere, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili ve Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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