Kırıkkale Valisi Makas, Delice ilçesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesine bağlı bazı köylerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Meşeyayla köyünü ziyaret eden Vali Makas, köy sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ardından kilit parke ve içme suyu geliştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Makas, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Makas, daha sonra Kavaklı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Makas, köy içerisinde yapılan kilit parke çalışmasını yerinde inceledi.