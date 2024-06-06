Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.