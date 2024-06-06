Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de YKS'ye girecek öğrencilere konferans verildi

        Kırıkkale Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere, "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de YKS'ye girecek öğrencilere konferans verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere, "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verildi.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, hedefe ulaşmanın yolunun iyi bir eğitim almaktan geçtiğini ve bunun için de sınavın çok önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencileri yalnız bırakmak istemediğini dile getiren Önal, şöyle konuştu:

        "Sizlerin verdiği mücadeleyi çok iyi anlıyorum. Kırıkkale Belediyesi olarak sizlerin sonuna kadar yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa Ahmet abiniz burada, her konuda yardımcı olmaya hazır. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Her şey gönlünüzce olsun, en güzel günler sizlerle olsun."

        Konuşmanın ardından eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, öğrencilere "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi
        Kırıkkale'de 2 bin 744 adet sentetik hap ele geçirildi
        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale Valisi Makas, Delice ilçesini ziyaret etti
        Kırıkkale Valisi Makas, Delice ilçesini ziyaret etti
        Bahşılı Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Bahşılı Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı