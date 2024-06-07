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        Kırıkkale'de 16 bin 840 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 1440'ı dolu 16 bin 840 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:52
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        Kırıkkale'de 16 bin 840 makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 1440'ı dolu 16 bin 840 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 31 Mayıs-6 Haziran'da belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 1440'ı dolu 16 bin 840 makaron, 419 kaçak telefon aksesuarı, 4 elektronik sigara, 20 litre etil alkol ve 5 puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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