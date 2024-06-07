Kırıkkale'de 16 bin 840 makaron ele geçirildi

Aramalarda, 1440'ı dolu 16 bin 840 makaron, 419 kaçak telefon aksesuarı, 4 elektronik sigara, 20 litre etil alkol ve 5 puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 31 Mayıs-6 Haziran'da belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 1440'ı dolu 16 bin 840 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

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