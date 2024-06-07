Kırıkkale'de 8 hükümlü ile 125 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin çalışmalarında son 10 günde 8 hükümlü ile aranan 125 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 27 Mayıs-6 Haziran'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek, kurusıkı tabanca, 40 fişek, 316 gram sentetik uyuşturucu ve 103 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Ayrıca, 34 bin 239 kişi ile 7 bin 453 araç sorgulandı, aranan çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli ile 8 hükümlü yakalandı.