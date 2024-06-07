Kırıkkale'de 8 hükümlü ile 125 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin çalışmalarında son 10 günde 8 hükümlü ile aranan 125 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin çalışmalarında son 10 günde 8 hükümlü ile aranan 125 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 27 Mayıs-6 Haziran'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek, kurusıkı tabanca, 40 fişek, 316 gram sentetik uyuşturucu ve 103 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Ayrıca, 34 bin 239 kişi ile 7 bin 453 araç sorgulandı, aranan çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli ile 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.