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        Kırıkkale'de yıl sonu sergisi açıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:12
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        Kırıkkale'de yıl sonu sergisi açıldı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam İbrahim Ergin, kadınların el emeği göz nuru eserlerin satılması gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

        Ergin, Halk Eğitim Merkezinde en kısa zamanda kilim tezgahları kurulacağını da kaydetti.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Sarı da açtıkları 35'e yakın kursta yaklaşık 570 vatandaşa hizmet verdiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi.

        Program, Kaymakam Ergin ile ilçe protokolünün sergiyi gezmesi ile sona erdi.

        Programa, Belediye Başkan Hüseyin Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, ilçe müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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