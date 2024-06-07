Kırıkkale'de yıl sonu sergisi açıldı

Program, Kaymakam Ergin ile ilçe protokolünün sergiyi gezmesi ile sona erdi.

Ergin, Halk Eğitim Merkezinde en kısa zamanda kilim tezgahları kurulacağını da kaydetti.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam İbrahim Ergin, kadınların el emeği göz nuru eserlerin satılması gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

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