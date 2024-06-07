Kırıkkale'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Kırıkkale'de şiddetli rüzgarın devirdiği çınar ağacı ekiplerce kaldırıldı.
Kırıkkale'de şiddetli rüzgarın devirdiği çınar ağacı ekiplerce kaldırıldı.
Kentte akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.
Büyükşehir Parkı'nda bulunan eksi bir çınar ağacı da şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma devrildi.
İhbar üzerine parka Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen ağacı kesip kamyona yükleyerek kaldırımı temizledi.
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