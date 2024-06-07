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        Kırıkkale'de şiddetli rüzgar etkili oldu

        Kırıkkale'de şiddetli rüzgarın devirdiği çınar ağacı ekiplerce kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:56
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        Kırıkkale'de şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Kırıkkale'de şiddetli rüzgarın devirdiği çınar ağacı ekiplerce kaldırıldı.

        Kentte akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Büyükşehir Parkı'nda bulunan eksi bir çınar ağacı da şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma devrildi.

        İhbar üzerine parka Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, devrilen ağacı kesip kamyona yükleyerek kaldırımı temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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