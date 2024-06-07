Kırıkkale'de ağaca oğul veren arılar kutuya koyularak alındı

Çalılıöz Mahallesi'nde bir ağaca arıların oğul verdiğini görenler, çevredekilerin zarar görmemesi için Kırıkkale Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Kırıkkale'de bir ağaca oğul veren arılar, ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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