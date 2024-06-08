Kırıkkale'de park halindeki araçların üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki 3 aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki 3 aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İsmail D. idaresindeki 06 YES 68 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi'nde seyir halindeyken 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İsmail D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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