Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.

İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi, Kırıkkale Belediyesi, AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlardan birinin telef olduğu sağanak sırasında Karakoç, diğer hayvanları dışarı çıkarmayı başardı.

Kırıkkale'de merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde sağanak nedeniyle bir ev ve ahırı su bastı.

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