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        Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

        Kırıkkale'de merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde sağanak nedeniyle bir ev ve ahırı su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 03:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 03:29
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        Kırıkkale'de sağanak etkili oldu
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        Kırıkkale'de merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde sağanak nedeniyle bir ev ve ahırı su bastı.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Yukarı Mahmutlar köyünde Bekir Karakoç'a ait ev ve ahırı su bastı.

        Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlardan birinin telef olduğu sağanak sırasında Karakoç, diğer hayvanları dışarı çıkarmayı başardı.

        İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi, Kırıkkale Belediyesi, AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Karakoç'un evinin bulunduğu bölgede temizlik çalışması yaptı.

        İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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