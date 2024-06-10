Kırıkkale'de dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Caddesi'nde Çoruhözü deresine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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