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        Kırıkkale'de dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 00:57 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:57
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        Kırıkkale'de dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Ahılı Caddesi'nde Çoruhözü deresine düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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