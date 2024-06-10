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        Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:34
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        Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (27) üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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