Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (27) üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

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