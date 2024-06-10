Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (27) üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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