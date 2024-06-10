Kırıkkale'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
A.K.K. idaresindeki 34 EAJ 891 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda B.İ'nin kullandığı 06 AD 7074 plakalı otomobille çarpıştı.
İhba üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan O.O. (36) ve N.M. (33) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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