Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Kırıkkale'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A (25) idaresindeki 16 ATL 614 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Mahallesi yakınlarında M.E'nin kullandığı 37 ABJ 368 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.A. ve motosikletteki M.Ö. (25) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.