Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "bina içerisinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
        Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı
        Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandı
        Kırıkkale'de 9,5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırıkkale'de 9,5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı