Kırıkkale'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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