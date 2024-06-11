Kırıkkale'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "bina içerisinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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