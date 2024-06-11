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        Yahşihan'da mezarlıklara bakım yapıldı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:51
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        Yahşihan'da mezarlıklara bakım yapıldı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik çalışması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Yahşihan Belediyesi ekiplerinin Acısu Mezarlığı'nda vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde kabir ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

        Mezarlığın, hummalı bir çalışmayla bayrama hazır hale getirildiği ifade edilen açıklamada, günler öncesinde başlayan çalışmaların ardından mezarlığın vatandaşların ziyaretine hazırlandığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "Mezarlık ziyaretleri bayramlarda vatandaşlarımızın önem verdiği konulardan biri. Biz de belediye olarak her bayram öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda ot biçimi başta olmak üzere gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Şimdiden tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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