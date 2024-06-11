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        Karakeçili'de öğrenciler atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:12
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        Karakeçili'de öğrenciler atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

        Önceki nesillerin özlemini gidermek, yeni nesillere de geleneksel oyun araçlarını öğretmek amacıyla Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şifa Gül Ülger ve öğrenciler tarafından demir ve ahşap gibi geri dönüşüm malzemelerinden tornet yapıldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde oluşturulan pistte, öğrenciler yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Kaymakam İbrahim Ergin, buradaki konuşmasında, alternatif spor dalları ve eğlencelerin, çocukların beceri ve oyun kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacağını belirterek, yarışlarda birinci olan öğrencileri tebrik etti.

        Teknoloji ve tasarım öğretmeni Şifa Gül Ülger de atık malzemelerden yeni tasarımlarla tornet yaparak, çocukların kendilerini geliştirmesini, telefon ve televizyon gibi araçlardan uzak tutmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Etkinliğe, Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt ve öğrenciler katıldı.

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