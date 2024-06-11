Karakeçili'de öğrenciler atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

Önceki nesillerin özlemini gidermek, yeni nesillere de geleneksel oyun araçlarını öğretmek amacıyla Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şifa Gül Ülger ve öğrenciler tarafından demir ve ahşap gibi geri dönüşüm malzemelerinden tornet yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oluşturulan pistte, öğrenciler yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.