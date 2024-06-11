Kırıkkale'de yaşlı kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
Kırıkkale'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu.
Kırıkkale'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Gülistan A'nın evine giden torunu, babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kesici aletle öldürüldüğü belirlenen yaşlı kadının cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, şühpelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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