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        Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:15
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        Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki G.A'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü hatırlatıldı.

        Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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