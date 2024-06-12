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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanlı adliyede

        Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:52
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanlı adliyede
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        Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki G.A'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü anımsatıldı.

        Çalışmalar sonucu "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T, eşi B.T, annesi S.T. ile kardeşleri G.T. ve M.K.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kan lekesi incelemesiyle şüpheliyi tespit ettiği, öldürülen G.A'nın zanlıların komşusu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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