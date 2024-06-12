Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesinde işten çıkarmalara tepki

Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesinde çalışan kadrolu 13 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Sendika binasında işten çıkarılan işçilerle bir araya gelen Doğan, yaptığı açıklamada, Bahşılı Belediyesinde yaşanan hak gasbını kınadıklarını ifade etti.

Doğan, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra belediye bütçesi mazeret gösterilerek, işçi ücretlerinin asgari ücret seviyesi sayılabilecek 18 bin liraya çekilmeye çalışıldığını, dayatılan sefalet ücretini kabul etmeyen üyelerin de sendikadan istifaya zorlandığını" iddia etti.