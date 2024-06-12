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        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesinde işten çıkarmalara tepki

        Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesinde çalışan kadrolu 13 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:12
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        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesinde işten çıkarmalara tepki
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        Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesinde çalışan kadrolu 13 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

        Sendika binasında işten çıkarılan işçilerle bir araya gelen Doğan, yaptığı açıklamada, Bahşılı Belediyesinde yaşanan hak gasbını kınadıklarını ifade etti.

        Doğan, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra belediye bütçesi mazeret gösterilerek, işçi ücretlerinin asgari ücret seviyesi sayılabilecek 18 bin liraya çekilmeye çalışıldığını, dayatılan sefalet ücretini kabul etmeyen üyelerin de sendikadan istifaya zorlandığını" iddia etti.

        Bununla da yetinilmeyerek üyelerinin işten çıkarılmakla tehdit edildiğini öne süren Doğan, 13 üyelerinin ise iş akdinin haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini ileri sürdü.

        Doğan, sendika olarak üyelerinin haklarının takipçisi olduklarını ve işe iade için hukuki süreci başlattıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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