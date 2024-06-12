Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uyuşturucu maddeyle yakalanan motokurye tutuklandı

        Kırıkkale'de yol uygulamasında motosikletinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan motokurye tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uyuşturucu maddeyle yakalanan motokurye tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de yol uygulamasında motosikletinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan motokurye tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir motokuryeyi durdurdu.

        Ekipler, aramada motosikletin sepetine gizlenmiş 560 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan motokurye H.A. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu taşıyan motokurye tutuklandı
        Uyuşturucu taşıyan motokurye tutuklandı
        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesinde işten çıkarmalara tepki
        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesinde işten çıkarmalara tepki
        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 5 gözaltı (2)
        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 5 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanl...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 zanl...
        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 4 gözaltı
        Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadının öldürülmesine ilişkin 4 gözaltı
        Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı