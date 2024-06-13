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        Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" farkındalık yürüyüşü

        Kırıkkale'de Koruyucu Aile Günü kapsamında Kırıkkale Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:44
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        Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" farkındalık yürüyüşü
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        Kırıkkale'de Koruyucu Aile Günü kapsamında Kırıkkale Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, ellerindeki pankartlarla bando takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesine kadar yürüdü.

        Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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