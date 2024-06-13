Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" farkındalık yürüyüşü

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, ellerindeki pankartlarla bando takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesine kadar yürüdü.

Kırıkkale'de Koruyucu Aile Günü kapsamında Kırıkkale Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

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