Kırıkkale'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Bahşılı ve Hacılar belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile çiftçilerin desteğiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 70 hektarlık buğday ekili alan ve 10 hektarlık anız yandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Karaahmetlı köyün Kurtulmuş mevkisinde Mevlüt Kurtuluş'a ait tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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