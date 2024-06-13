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        Kırıkkale'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 hektar alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:47
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        Kırıkkale'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 hektar alan yandı.

        İlçeye bağlı Karaahmetlı köyün Kurtulmuş mevkisinde Mevlüt Kurtuluş'a ait tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bahşılı ve Hacılar belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile çiftçilerin desteğiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 70 hektarlık buğday ekili alan ve 10 hektarlık anız yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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