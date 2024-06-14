Kırıkkale'de öğrenciler karne aldı
Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 191 öğrenci karne aldı.
Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 191 öğrenci karne aldı.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ve beraberindeki protokol üyeleriyle Merkez Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden Makas, karne ve hediyelerini dağıttı.
Öte yandan il genelindeki okullarda 47 bin 191 öğrenci karne sevinci yaşadı.
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