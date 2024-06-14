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        Kırıkkale'de öğrenciler karne aldı

        Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 191 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:50
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        Kırıkkale'de öğrenciler karne aldı
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        Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 191 öğrenci karne aldı.

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ve beraberindeki protokol üyeleriyle Merkez Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Makas, karne ve hediyelerini dağıttı.

        Öte yandan il genelindeki okullarda 47 bin 191 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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