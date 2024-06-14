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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

        "Kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:19
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
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        "Kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerleyebeliyor.

        Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

        Jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

        Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.

        Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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