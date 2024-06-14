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        Kırıkkale'de annelerinin terk ettiği ördek yavruları 1 aylık gözetimin ardından doğaya bırakıldı

        Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen ve jandarma ekiplerince bulunan 6 ördek yavrusu 1 aylık gözetim sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamlarına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:12
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        Kırıkkale'de annelerinin terk ettiği ördek yavruları 1 aylık gözetimin ardından doğaya bırakıldı
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        Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen ve jandarma ekiplerince bulunan 6 ördek yavrusu 1 aylık gözetim sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamlarına salındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs'ta Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyü mevkisindeki önleyici kolluk devriyesi sırasında anneleri tarafından terk edilmiş 6 angıt ördeği yavrusuna rastladı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan yavrular, 1 aylık gözetimin ardından bakımları yapılarak İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri ile DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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