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        İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:58
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        İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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        Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Vali Makas ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi. Şehit aileleri de Kur'an-ı Kerim okudu.

        - Kırşehir

        Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Şehit aileleri de mezarların başında dua etti.

        - Kayseri

        Kayseri Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, çiçekleri suladı.

        Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabirlere karanfil bıraktı.

        - Yozgat

        Yozgat Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

        Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm şehitlemizin ruhu şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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