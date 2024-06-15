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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:41
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
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        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluştu. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden trafik polisleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

        Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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