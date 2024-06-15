"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluştu. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden trafik polisleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.