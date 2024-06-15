Kırıkkale'de otomobilde sentetik hap ele geçirildi
Kırıkkale'de yol uygulamasında aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de yol uygulamasında aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ekipler, yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda kutu içerisinde 224 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü V.D. (71), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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