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        Kırıkkale'de otomobilde sentetik hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de yol uygulamasında aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:33 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:33
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        Kırıkkale'de otomobilde sentetik hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de yol uygulamasında aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda kutu içerisinde 224 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü V.D. (71), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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