Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu kick boksçuların hedefi dünya şampiyonluğu

Kırıkkaleli kick boksçular dünya ikincisi Yaren Acar ile Türkiye ve Avrupa şampiyonu Mevlüdiye Aktaş, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Yaren Acar, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli forma hayali ile Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdüren lise öğrencisi Yaren Acar, AA muhabirine, 2 yıl önce Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nde sporo başladığını söyledi.

Antrenörünün desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Acar, "Şu ana kadar 2 kez Türkiye bir de dünya kupasına katıldım. Türkiye şampiyonalarında çok fazla başarı elde edemedim ama Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandım. Bundan sonraki hedeflerim, katıldığım şampiyonalarda altın madalya ve daha fazlasını kazanmak. Temmuz ayında Konya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlanıyorum." diye konuştu. Yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki milli kick boksçu Mevlüdiye Aktaş da 17 yaşında başladığı kick boksta 6 Türkiye, 3 de Avrupa kupası şampiyonluğunun bulunduğunu dile getirdi.

Temmuzda Konya'da düzenlenecek Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası için arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aktaş, "İnşallah orada da altın madalya alacağımı umuyorum. Küçüklere ve gençlere spora erken başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bireyler küçük yaşta başladıklarında daha özgüven sahibi oluyor. Bu sayede dışarıda kendini daha iyi ifade edebildiğini ve savunabildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - "Allah emeklerimizi zayi etmedi" Anterenör Adem Ayten ise çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, eksiklerini gidermeye çalıştıklarını ifade etti.