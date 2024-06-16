Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İ.E. idaresindeki 06 BH 4845 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda, çarşamba pazarı alt kavşağa geldiği sırada refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü İ.E. ile araçta bulunan Y.Ş, R.Ş, M.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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