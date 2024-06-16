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        Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:24
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        Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İ.E. idaresindeki 06 BH 4845 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda, çarşamba pazarı alt kavşağa geldiği sırada refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü İ.E. ile araçta bulunan Y.Ş, R.Ş, M.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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