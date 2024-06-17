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        Kırıkkale'de çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:15
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        Kırıkkale'de çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D.A. idaresindeki 06 CKV 691 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.T'nin kullandığı 71 FF 098 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü H.T. ile araçlarda bulunan A.A, E.A, M.Y.A, Y.T, A.T, B.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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