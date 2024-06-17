Kırıkkale'de çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
D.A. idaresindeki 06 CKV 691 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.T'nin kullandığı 71 FF 098 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü H.T. ile araçlarda bulunan A.A, E.A, M.Y.A, Y.T, A.T, B.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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