Avrupa ve dünya kupası şampiyonu milli kick boksçuların hedefi, kürsünün zirvesi

Kırıkkaleli milli kick boksçular Türkiye, Avrupa ve dünya kupası şampiyonu Cihan Aksun ile Türkiye ve Avrupa kupası şampiyonu Burak Ayten, yeni başarılar için çalışıyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Cihan Aksun, geçen yılki Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından ocakta Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası ile geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda da kürsünün zirvesine çıktı.

Aksun, art arda aldığı başarılarla Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Aksun, "Sene başında da Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum. Son olarak geçen ay İstanbul'da düzenlenen dünya kupasında da altın madalya elde ettim. Art arda Avrupa ve dünya kupası şampiyonu olmak güzel bir duygu. Ülkemizi ve milletimizi gururlandırıp, bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Cihan Aksun, AA muhabirine, geçen yıldan beri yoğun bir çalışma sürecinde olduklarını söyledi.

Yedi kez Türkiye, bir de Avrupa kupası şampiyonluğu bulanan altın kemer sahibi milli kick boksçu Burak Ayten de son olarak 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Aksun, Macaritan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesinin de büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Çalışıp şampiyonluklar elde ederek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandığını dile getiren Aksun, "Gerçekten güzel bir duygu. En büyük hayalim ve hedefim, dünya şampiyonu olup ülkemi ve milletimizi en iyi şekilde gururlandırmak, Türk bayrağımızı dalgalandırmak." dedi.

Milli sporcu Burak Ayten de 7 kez Türkiye ve bir Avrupa kupası şampiyonluğu yaşadığını, altın kemer sahibi olduğunu dile getirdi.