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        Kırıkkale'de kanalizasyon borusuna sıkışan oğlak kurtarıldı

        Kırıkkale'de sıkıştığı kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:02
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        Kırıkkale'de kanalizasyon borusuna sıkışan oğlak kurtarıldı
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        Kırıkkale'de sıkıştığı kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Ahılı köyünde kanalizasyon borusu içerisinden ses geldiğini fark eden bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesinin yardımıyla açtıkları kanalizasyon borusu içerisinde mahsur kalan oğlağı kurtardı.

        Bitkin halde ve başında yara olduğu belirlenen oğlak tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü.

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