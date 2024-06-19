Kırıkkale'de kanalizasyon borusuna sıkışan oğlak kurtarıldı

Bitkin halde ve başında yara olduğu belirlenen oğlak tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü.

Merkeze bağlı Ahılı köyünde kanalizasyon borusu içerisinden ses geldiğini fark eden bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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