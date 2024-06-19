"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Bayram için memleketlerine gidenler, bayramın son gününde ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.
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