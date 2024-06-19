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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 21:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:17
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
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        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Bayram için memleketlerine gidenler, bayramın son gününde ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerliyor.

        Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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