Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
B.A. idaresindeki 71 ADL 620 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında A.U'nun kullandığı 38 AFK 276 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.U. ile araçlardaki A.U, T.Ö, Y.T.Ö, A.K.U. ve G.U. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.