"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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