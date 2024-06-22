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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:39
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
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        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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