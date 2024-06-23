Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

        Jandarma ve polis ekipleri Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, araç sürücüleriyle yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuyla rutin trafik kontrollerini yapıyor.

        Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Ağlayarak karateye başlayan Ömer Faruk, tatamiden şampiyonlukla çıktı
        Ağlayarak karateye başlayan Ömer Faruk, tatamiden şampiyonlukla çıktı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı (2)
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı (2)