Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaletepe Mahallesi 1019. Sokak'ta otluk alanda çıkan yangın, çevredeki müstakil evlerin önüne araçlar için tahtadan yapılan barakalara sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 baraka ile 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor
        Ağlayarak karateye başlayan Ömer Faruk, tatamiden şampiyonlukla çıktı
        Ağlayarak karateye başlayan Ömer Faruk, tatamiden şampiyonlukla çıktı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram dönüşü trafiği
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı