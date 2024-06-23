Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi
Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale'de çıkan yangında 4 baraka ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaletepe Mahallesi 1019. Sokak'ta otluk alanda çıkan yangın, çevredeki müstakil evlerin önüne araçlar için tahtadan yapılan barakalara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 baraka ile 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.
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