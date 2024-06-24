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        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karışan 5 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:39
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        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karışan 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Haziran'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 192 zanlıdan 5'i işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 5 bin 452 kişi ve 51 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 4 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 57 fişek, 9,6 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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