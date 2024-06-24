Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karışan 5 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Haziran'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 192 zanlıdan 5'i işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 5 bin 452 kişi ve 51 araç sorgulandı.
Faili meçhul 4 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 57 fişek, 9,6 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik hap ele geçirildi.
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