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        Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 araç geçti

        Kurban Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:10
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        Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 araç geçti
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        Kurban Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı.

        Alınan bilgiye göre, geçen yıl Kurban Bayramı süresince 800 bin aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.

        Tatilin başladığı 14-23 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, tatil süresince kentteki 50 kazada 112 kişi yaralandı, 66 da hasarlı kaza meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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