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        Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kırıkkale'de bir düğünde tabancayla havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:10
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        Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Kırıkkale'de bir düğünde tabancayla havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Yapılan çalışmada, B.C.B. ve A.S.Y'nin üzerinde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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