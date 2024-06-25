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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:41
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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        M.K. idaresindeki 71 EA 061 plakalı otomobil, Millet Bulvarı Sanayi Alt Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

        Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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