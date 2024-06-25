Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.K. idaresindeki 71 EA 061 plakalı otomobil, Millet Bulvarı Sanayi Alt Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.
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