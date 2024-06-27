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        Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan 138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:28
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        Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan 138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.

        E.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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