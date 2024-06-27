Kırıkkale'de tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, Sungurlu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Fidan Cantemir (42) ve sanığın yakınları da salonda hazır bulundu.

Görgü tanığı R.A, olay sırasında yardım amacıyla Cantemir'in yanına gittiğini belirterek, "Polisi çağırmak isteyince kadın 'bunu başımdan al, polisi çağırma' dedi. Kadın sonra şüpheliye 'KADES'i ararım' dedi. Bu sırada hakaret ve darp yoktu, tartışma yaşanıyordu. Ardından kadın aracıyla hareket edince erkek de aracın arkasından koştu ve olay meydana geldi." dedi.

Sanığın annesi Y.B. ise olaydan önce hastanede tedavi gördüğü sırada maktül ve oğlunun kendisini ziyarete geldiğini iddia etti.

Y.B, evli oğlunun çalışmasına rağmen eve hiç para getirmediğini, çocuklarına bir şey almadığını ancak maktül ile köye giderek doğum günü kutlaması yaptıklarını öne sürdü.

Sanığın eşi N.B. de maktülün bir gün eşini görüntülü aradığını ve telefonu kendisinin açtığını anlatarak, "Bir kadın başka bir kadının yuvasını yıkar mı? Benim de 2 çocuğum var. Maktül evime gelerek beni kolumdan tutup dışarı attı. Eşime banka hesap numarası atıp para istiyordu." diye konuştu.