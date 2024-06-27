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        Kırıkkale'de 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'dehakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:25
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        Kırıkkale'de 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kırıkkale'dehakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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