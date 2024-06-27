Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, M.S, Ovacık Mahallesi'ndeki ikametinin önünde aracının üzerine koyduğu cep telefonununun çalınması ve telefonun arkasında bulunan kredi kartlarından çok sayıda alışveriş yapılması üzerine polise başvurdu.

Ekipler, yaptığı çalışmada şüphelinin D.Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde 5 sentetik hap ele geçirildi.