Kırıkkale'de çıkan yangında evde büyük hasar oluştu
Kırıkkale'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi 1281. Sokak'ta Rıfat Şenay'a ait evin çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çıkan yangında evin büyük bir bölümü ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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