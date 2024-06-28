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        Kırıkkale'de çıkan yangında evde büyük hasar oluştu

        Kırıkkale'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:02
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        Kırıkkale'de çıkan yangında evde büyük hasar oluştu
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        Kırıkkale'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi 1281. Sokak'ta Rıfat Şenay'a ait evin çatısında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çıkan yangında evin büyük bir bölümü ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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