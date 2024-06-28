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        Karakeçili Kaymakamı Ergin hububat hasadına katıldı

        Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Sulubük köyünde hububat hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:36
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        Karakeçili Kaymakamı Ergin hububat hasadına katıldı
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        Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Sulubük köyünde hububat hasadına katıldı.

        Ergin, beraberindeki Yazı İşleri Müdürü Murat Polat, İlçe Tarım Müdürü Orhan Güvenç, İlçe Özel İdare Müdürü Halil İbrahim Güneş ile Sulubük köyünde arpa ve buğday hasadının yapıldığı arazide çiftçileri ziyaret ederek sohbet etti.

        Bereketli bir hasat sezonu olması temennisinde bulunan Ergin, buğday ve arpanın gıda açısından stratejik bir ürün olduğunu, dünyadaki küresel ısınma ve kuraklık tehlikesine karşın gıdanın çok önem arz ettiğini kaydetti.

        Daha sonra biçerdövere binerek hasada katılan Ergin, çiftçilere bol kazanç diledi.

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